У разі перемоги підопічні Сергія Реброва зіграють у фіналі плей-оф проти переможця пари Ізраїль – Ісландія. Однак спершу українцям потрібно пройти боснійців у півфіналі плей-оф, який відбудеться 21 березня 2024 року.

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Чеферін знову на щось натякає?

За декілька днів до жеребкування Александер Чеферін видав чергову цікаву заяву про майбутнього суперника "синьо-жовтих".

Тоді президент УЄФА висловив своє бажання бачити боснійську збірну у фінальній частині чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Я радий, що три збірні з цього регіону близькі до того, щоб потрапити на чемпіонат Європи. Сербія, Хорватія та Словенія. Я б хотів, щоб Боснія і Герцеговина та Північна Македонія також потрапили на чемпіонат, але в них немає шансів. У Боснії і Герцеговини є вихід у плей-оф, але те, як вони грають... Я б, звичайно, хотів, щоб якомога більше збірних із цього регіону потрапили на чемпіонат Європи,

– заявляв Чеферін.

І знову очільник УЄФА підтримав суперника України. Такі заяви Чеферіна українські уболівальники чують не вперше. Перед грою Україна – Італія Чеферін гучно заявив, що "скуадра адзурра" повинна бути у фінальній частині Євро-2024, адже її присутність там є дуже важливою.

Після цих слів підтримки для Італії фанати збірної України очікували підстав у вигляді роботи суддів. Один із таких моментів у матчі таки відбувся. Вже у компенсований до поєдинку час Михайло Мудрик після дотику до його ноги впав у штрафному суперника. Однак головний суддя зустрічі Хесус Хіль Мансано навіть не став йти, аби переглянути цей момент на відеоповторі.

Цікаво, що після матчу, який закінчився нульовою мировою, яка підійшла "скуадро адзуррі", навіть деякі італійці не заперечували, що у цьому моменті із падінням Мудрика можна було ставити пенальті.

Тому після слів Чеферіна про боснійців українцям потрібно готуватись до схожих моментів у півфіналі плей-оф у плані роботи суддів, а особливо тих, хто буде сидіти за системою ВАР.