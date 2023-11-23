Збірна України з футболу не змогла здобути пряму путівку на Євро-2024. Команда Сергія Реброва посіла третє місце у групі, пропустивши вперед Англію та Італію, пише 24 Канал.
До теми Топ-5 голів збірної України у 2023 році: шедеври Караваєва та Мудрика, феєрія Циганкова – відео
Балканський вояж
Втім у "синьо-жовтих" буде другий шанс кваліфікуватись на змагання – через плей-оф. Україна дізналась суперників, яких має пройти на шляху до Євро.
Отже підопічні Сергія Реброва опинились у Шляху В разом з Ізраїлем, Боснією і Герцеговиною та Ісландією. Нашим суперником по півфіналу стане збірна Боснії і Герцеговини. Матч пройде на полі балканців 21 березня.
Перемога у цій грі виведе Україну у фінал плей-оф, де нашим суперником стане хтось із пари Ізраїль – Ісландія. Ця гра пройде 26 березня і стане домашньою для переможця нашої з боснійцями пари. Розклад стикових матчів виглядає наступним чином:
Шлях А
21 березня. Польща – Естонія
21 березня. Уельс – Фінляндія
26 березня. Уельс / Фінляндія – Польща / Естонія
Читайте також Скандальна заява Луческу: екстренер Динамо принизив Казахстан, який ледь не вийшов на Євро-2024
Шлях В
21 березня. Ізраїль – Ісландія
21 березня. Боснія і Герцеговина – Україна
26 березня. Боснія і Герцеговина / Україна – Ізраїль / Ісландія
Шлях С
21 березня. Грузія – Люксембург
21 березня. Греція – Казахстан
26 березня. Грузія / Люксембург – Греція / Казахстан
Варто знати Повний склад кошиків на Євро-2024: коли жеребкування та де буде Україна за умови проходу
Жеребкування самого Євро-2024 пройде вже 2 грудня цього року. Якщо Україна пройде на чемпіонат Європи, то, як і всі переможці плей-оф, опиниться у четвертому кошику. Сам турнір відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року в Німеччині.