Збірна України з футболу не змогла здобути пряму путівку на Євро-2024. Команда Сергія Реброва посіла третє місце у групі, пропустивши вперед Англію та Італію, пише 24 Канал.

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Балканський вояж

Втім у "синьо-жовтих" буде другий шанс кваліфікуватись на змагання – через плей-оф. Україна дізналась суперників, яких має пройти на шляху до Євро.

Отже підопічні Сергія Реброва опинились у Шляху В разом з Ізраїлем, Боснією і Герцеговиною та Ісландією. Нашим суперником по півфіналу стане збірна Боснії і Герцеговини. Матч пройде на полі балканців 21 березня.

Перемога у цій грі виведе Україну у фінал плей-оф, де нашим суперником стане хтось із пари Ізраїль – Ісландія. Ця гра пройде 26 березня і стане домашньою для переможця нашої з боснійцями пари. Розклад стикових матчів виглядає наступним чином:

Шлях А

21 березня. Польща – Естонія

21 березня. Уельс – Фінляндія

26 березня. Уельс / Фінляндія – Польща / Естонія

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Шлях В

21 березня. Ізраїль – Ісландія

21 березня. Боснія і Герцеговина – Україна

26 березня. Боснія і Герцеговина / Україна – Ізраїль / Ісландія

Шлях С

21 березня. Грузія – Люксембург

21 березня. Греція – Казахстан

26 березня. Грузія / Люксембург – Греція / Казахстан

Варто знати Повний склад кошиків на Євро-2024: коли жеребкування та де буде Україна за умови проходу

Жеребкування самого Євро-2024 пройде вже 2 грудня цього року. Якщо Україна пройде на чемпіонат Європи, то, як і всі переможці плей-оф, опиниться у четвертому кошику. Сам турнір відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року в Німеччині.