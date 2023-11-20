Гравці винесуть страждання та гордість всієї країни, – Луческу про матч Україна – Італія

У понеділок, 20 листопада, визначиться доля другої путівки у групі "С" на участь у Євро-2024 з футболу. Англійці вже гарантували собі перше місце, а Україна та Італія в лобовій зустрічі визначатимуть сильнішого.

Матч відбудеться в Леверкузені та буде умовно домашнім для підопічних Сергія Реброва. Щоб кваліфікуватися на майбутній чемпіонат Європи "синьо-жовті" мають здобути перемогу.

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Луческу: Війна, яка триває, робить матч ще більш епічним

Напередодні надважливого матчу своїми очікуваннями поділився колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу. Він заявив, що війна зробить цей поєдинок ще більш емоційним та впевнений, що Україна віддасть усі сили задля досягнення потрібного результату.

Половина збірної України складається з футболістів, яких я тренував, взявши їх під свою опіку, коли вони були ще зовсім молодими у донецькому Шахтарі та київському Динамо. Вони запросили мене на момент, коли вся нація живе з великим очікуванням і хвилюванням, на матч, який може стати історичним.



Зрозуміло, що війна, яка триває, робить матч ще більш епічним. На поле гравці винесуть страждання та гордість усієї країни,

– сказав Луческу.

Нагадаємо, що в першому колі перемогу здобула збірна Італії з рахунком 2:1. Усього команди зустрічалися між собою 9 разів, у яких було зафіксовано 2 нічиї та 7 звитяг італійців. Сподіваємося, що в ювілейному матчі невтішна серія для України буде перервана.