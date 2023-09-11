Збірна України готується до одного з найважливіших матчів у кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва 12 вересня протистоятимуть Італії, чинному чемпіону Європи.

До теми Перепишуть історію чи ні: які шанси Реброва привести Україну до першої перемоги над Італією

За свою історію "синьо-жовті" відіграли вісім матчів проти "Скуадри Адзурри". Статистика не тішить – 6 поразок при двох нічиїх та жодної перемоги. 24 канал розповідає, як складалась історія матчів між Україною та Італією.

ВІДБІР ЄВРО-1996

29 березня 1995 . Україна – Італія 0:2 (Ломбардо, 12, Дзола, 38)

. Україна – Італія (Ломбардо, 12, Дзола, 38) 11 листопада 1995. Італія – Україна 3:1 (Раванеллі, 21, 49, Мальдіні, 53 – Полунін, 18)

У своїй першій кваліфікації чемпіонату Європи наша команда потрапила у непросту групу з хорватами та італійцями, які на той момент були віцечемпіонами світу.

На жаль, в обох зустрічах команда Анатолія Конькова не змогла нав'язати боротьбу італійцям. Домашня гра була програна через голи Ломбардо і Дзоли у першому таймі, а на виїзді у Барі дублем відзначився Раванеллі.

Відеоогляд матчу Італія – Україна з дублем Раванеллі:

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2006

1 червня 2006 . Італія – Україна 0:0

. Італія – Україна 30 червня 2006. Італія – Україна 3:0 (Дзамбротта, 6, Тоні, 59, 69)

Наступні дві зустрічі Україна зіграла з Італією протягом одного місяця. Перший матч був товариським напередодні Мундіалю у Німеччині, але тоді обидві команди не забили ані голу.

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Натомість на самому ЧС, який був єдиним і дуже успішним для України, збірні зійшлись у чвертьфіналі. Підопічні Ліппі на шляху до свого золота не помітили "синьо-жовтих", дублем відзначився Лука Тоні.

Розгромна перемога Італії над Україною на ЧС-2006:

ЄВРО-2008

7 жовтня 2006 . Італія – Україна 2:0 (Оддо, 71 (пен), Тоні, 79)

. Італія – Україна (Оддо, 71 (пен), Тоні, 79) 12 вересня 2007. Україна – Італія 1:2 (Шевченко, 71 – Ді Натале, 41, 77)

Вже у наступному відбірковому циклі підопічним Блохіна потрапилась група смерті із фіналістами ЧС-2006 Францією та Італією. І якщо з першими українці змогли вирвати нічию, то Італія знову виявилась для "синьо-жовтих" непосильною.

Правда, цього разу наша команда дала бій. У Римі господарі забили лише в кінцівці, а у Києві Шевченко мало не вирвав нічию для України. На жаль, у тому відборі "синьо-жовті" стали лише четвертими.

Як дубль Ді Натале поховав шанси на вихід на Євро-2008:

ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ

29 березня 2011 . Україна – Італія 0:2 (Россі, 27, Матрі, 81)

. Україна – Італія (Россі, 27, Матрі, 81) 10 жовтня 2018. Італія – Україна 1:1 (Бернардескі, 55 – Маліновський, 62)

Останні два матчі проти "Скуадри Адзурри" були спарингами. У першому випадку він став частиною підготовки обох команд до Євро-2012 і тоді у Києві італійці здобули комфортну перемогу резервним складом.

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У свою чергу за шість років команда під керівництвом Шевченка завітала у Геную, де розписала мирову із майбутніми чемпіонами Європи. За "синьо-жовтих" красивим ударом злету відзначився Маліновський, який менш ніж за півроку перейде в Серію А.

ВІдеоогляд товариського матчу Італія – Україна у 2018 році: