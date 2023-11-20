Перед лобовою зустріччю Італія та Україна набрали по 13 балів. Але команда Лучано Спаллетті, яка йде другою у групі "С", у вигіднішій ситуації. "Скуадро адзурру" влаштує навіть нічия у грі проти української збірної. Натомість підопічних Сергія Реброва задовольнить виключно перемогу.

До теми Україна – Італія: все, що потрібно знати про головну битву за Євро-2024

Підтримка 12-го гравця гарантована

Номінально домашній матч для України відбудеться на "БайАрена" у німецькому місті Леверкузен. Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Вадим Костюченко розповів, якою буде заповненість трибун на грі проти Італії.

За його словами, домашній стадіон німецького Баєра буде переповнений уболівальниками. Фанати прийдуть, би підтримати нашу збірну у надважливому матчі відбору на Євро-2024. Традиційно вже на стільцях трибун будуть синьо-жовті прапори, які фанати зможуть підійняти перед та під час матчу, аби розфарбувати місцеві сектори у кольори українського стяга.

Також на трибунах будуть присутні українські військові, яких на цей матч запросила збірна України. Крім того, поєдинок відвідають ті захисники нашої країни, які лікуються та отримують реабілітацію у Німеччині.

Безперечно! Це дуже важливий матч для нашої національної команди, вирішується доля прямої путівки на Євро від групи С, тому ажіотаж серед уболівальників ще більший. Хоча у випадку нехай і номінально домашніх поєдинків головної команди країни, які через повномасштабну війну проходять у різних європейських містах, інтерес до збірної завжди високий. Тому трибуни в Леверкузені будуть заповнені вщерть,

– розповів представник УАФ.

"Кожен із наших уболівальників отримає прапор. Десятки тисяч таких прапорів забарвлять "БайАрену" в національні кольори України і створять справді домашню атмосферу, що дуже важливо для футболістів і, сподіваюся, лише додасть їм сил у цьому відповідальному матчі", – додав Костюченко.

Також Костюченко розповів, що футболістів на футбольне поле виведуть діти військових та переселенців, які вимушено покинули свої домівки через російську агресію.

Традиційно перед матчами збірних пролунають гімни обидвох країн. Український гімн виконуватиме музикант, оперний співак та волонтер Сергій Іванчук, який під час одного з виїздів отримав пʼять кульових поранень, але дивом вижив.

Важливо! Початок матчу Україна – Італія 20 листопада о 21:45 (за київським часом).