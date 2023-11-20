Для збірної України матч проти Італії буд домашнім. Але провести його доведеться далеко за межами України – в німецькому Леверкузені.

До теми Україна – Італія: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору на Євро-2024

Перед початком матчу команди визначилися з тим, у формі яких кольорів проведуть матч.

Українці на цю гру вийдуть в традиційному жовтому комплекті форми, а воротар буде у чорному.



Форма збірної України на матч проти Італії / фото УАФ

Італійська команда вирішила обрати свій гостьовий варіант білого кольору, який стилізований під мармур з темно-синіми та золотистими вставками. Італійський воротар буде в формі червоного кольору.



Форма збірної Італії на матч проти України / фото УАФ

Варто відзначити, що хоча збірна Італії ще не отримала путівку на Євро-2024, компанія adidas вже розробила для неї форму на цей турнір.