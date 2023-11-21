"Можна було поставити": гравець збірної Італії про скандальний епізод з непризначеним пенальті

У понеділок, 20 листопада, збірна Італії пробилася на Євро-2024. Це сталося завдяки нічиїй (0:0) у матчі проти України.

У разі ж перемоги "синьо-жовтих", саме підопічні Реброва кваліфікувалися б на континентальну першість. Збірна України була дуже близькою до цього вже в компенсований час, коли арбітр мав усі підстави ставити пенальті за фол проти Мудрика, але не зробив цього та навіть не скористався VAR.

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Гідна поведінка Доннарумми

Після зустрічі ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар заявив, що при перегляді відеоповтору рефері Хесус Хіль Мансано змінив би свою думку, а європейські ЗМІ визнали, що Україну "пограбували" у скандальному моменті.

Італійські ж футболісти здебільшого розповідали, що "не все так однозначно", а тренер Лучано Спаллетті взагалі заявив, що там не було контакту.

Проте знайшовся у складі італійців футболіст, який назвав усе своїми іменами та визнав, що рефері мав усі підстави поставити пенальті у ворота чинних чемпіонів Європи. Ним виявився голкіпер Джанлуїджі Доннарумма. Він щиро зізнався, що італійцям пощастило в цьому моменті, але радий, що все так закінчилося.

На полі я не дуже зрозумів ситуацію. Я переглянув відео і, на мою думку, там можна було поставити пенальті. Але добре, що все так завершилось. Зараз ми не думаємо про це, ми думаємо про святкування та насолоду від цієї вистражданої нічиєї з великою командою,

– сказав Доннарумма.

Зазначимо, що після закінчення кваліфікації у групі "С" Україна та Італія набрали однакову кількість балів, проте через перевагу в особистих зустрічах саме підопічні Спаллетті посіли друге прохідне місце на Євро-2024.

. Збірна України ще може зіграти на майбутньому чемпіонаті Європи в Німеччині. Для цього треба буде пройти раунд плей-офф. Суперники команди Реброва стануть відомі 23 листопада.