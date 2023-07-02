Європа на Олімпіаді-2024 буде представлена чотирма командами. Три з них визначалися за підсумками чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних команд 2023 року. Збірна України потрапила у цю трійку.

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Для виходу на Олімпіаду-2024 збірній України треба було виходити у півфінал, за умови, що й Англія вийде в півфінал. Англійці свій чвертьфінальний поєдинок виграли.

Україна у чвертьфіналі грала проти Франції, яка вважалася фаворитом турніру. І французи навіть відкрили рахунок у матчі у першому таймі. Але ще до перерви українці забили двічі – дубль оформив Судаков. А у другому таймі наприкінці матчу Бондаренко забив третій гол у ворота французів.

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У півфіналі збірна України зіграє проти Іспанії 5 липня. З цією командою ми грали на груповому етапі. І втратили перемогу на останній хвилині – гра закінчилася внічию 2:2.

Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня 2024 року. Збірна України з футболу вперше в історії виступить на Олімпіаді.