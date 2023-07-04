Наступний крок найтяжчий: що сказав Ротань про півфінал молодіжного Євро проти Іспанії

Наставник збірної України провів передматчеву пресконференцію напередодні битви за фінал чемпіонату Європи. Руслан Петрович назвав сильні сторони іспанської команди.

У середу, 5 липня, збірна України U21 проведе матч 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023. Суперником команди Руслана Ротаня буде збірна Іспанії.

Слідкуйте з нами Україна – Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2023

Напередодні зустрічі коуч "синьо-жовтих" розповів про кадрову ситуацію в команді. Також Ротань згадав про Владислава Ваната, який у другому турі через емоції отримав пряму червону картку і лише зараз повертається після дискваліфікації.

Щодо кадрових проблем, то гру пропускає Дмитро Криськів через перебір карток. Також все ще має проблеми з рукою Богдан В'юнник. Що стосується його, завтра ми ще зробимо чек. Може, він ще вийде на поле. Щодо Ваната. Ми розмовляли з ним після матчу. Він розуміє суть проблеми. Цей момент дав йому добре розмислити. Такий мундіаль він починає лише завтра. Для нього це був важливий урок. Маємо завтра його підтримати, він шанси отримає,

– заявив Ротань.

Україна вже грала у групі з іспанцями і ледь не здобула перемогу. Наша команда вела з рахунком 2:1, але пропустила за хвилину до кінця основного часу та зіграла внічию.

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Руслан Петрович висловився про потужного суперника України. Він розповів про мотивацію гравців та виділив сильні сторони "фурії рохи".

Відновлення у нас було всього два дні. Це дуже важливо, є переліт. Але хлопці мотивовані, йдуть крок за кроком. Наступний буде найтяжчим. Іспанія – дуже потужна команда. Ми зустрічались у групі, але це буде інша гра. Іспанія на юнацьких рівнях повигравала всі турніри, тож ми знаємо силу цєї команди. Ми зробили аналіз на основі тієї гри. Ця збірна – це структурна команда, яка грає першим номером. Всі команди її вивчають та знають, але механізми працюють. Ми з хлопцями робили теоретичне заняття і показували моменти. Але на полі вирішує індивідуальна майстерність, настрій, характер і все потім поєднується в результат. Думаю, збірна Іспанії теж добре нас вивчила. Тому завтра буде накал на полі. Я впевнений, що всі будуть віддаватися на 100% заради кроку, про який мріють,

– сказав тренер.

Матч Іспанія – Україна відбудеться у середу, 5 липня, в Бухаресті. Пряма трансляція зустрічі відбудеться на регіональних каналах Суспільного, ютуб-каналі Суспільне Спорт, а також на сайті 24 каналу. Початок – о 22:00 за київським часом.