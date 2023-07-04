В среду, 5 июля, сборная Украины U21 проведет матч 1/2 финала молодежного чемпионата Европы-2023. Соперником команды Руслана Ротаня станет сборная Испании.

Следите с нами Украина – Испания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023

В преддверии встречи коуч "сине-желтых" рассказал о кадровой ситуации в команде. Также Ротань вспомнил о Владиславе Ванате, который во втором туре из-за эмоций получил прямую красную карточку и только сейчас возвращается после дисквалификации.

Что касается кадровых проблем, то игру пропускает Дмитрий Крыськив из-за перебора карт. Также все еще проблемы с рукой Богдан Вьюник. Что касается его, завтра мы еще сделаем чек. Может быть, он еще выйдет на поле. Относительно Ваната. Мы разговаривали с ним после матча. Он понимает суть проблемы. Этот момент дал ему хорошо поразмыслить. Такой мундиаль он начинает только завтра. Для него это был важный урок. Есть завтра его поддержать, он шансы получит,

– заявил Ротань.

Украина уже играла в группе с испанцами и чуть не одержала победу. Наша команда вела со счетом 2:1, но пропустила за минуту до конца основного времени и сыграла вничью.

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Руслан Петрович высказался о мощном сопернике Украины. Он рассказал о мотивации игроков и выделил сильные стороны "фурии рохи".

Восстановление у нас было всего два дня. Это очень важно, есть перелет. Но ребята мотивированы, идут шаг за шагом. Следующий будет самым трудным. Испания – очень мощная команда. Мы встречались в группе, но это будет другая игра. Испания на юношеских уровнях выиграла все турниры, поэтому мы знаем силу этой команды. Мы сделали анализ на основе этой игры. Эта сборная – структурная команда, которая играет первым номером. Все команды изучают и знают, но механизмы работают. Мы с ребятами делали теоретическое занятие и показывали моменты. Но на поле решает индивидуальное мастерство, настроение, характер и все потом совмещается в результате. Думаю, сборная Испании тоже хорошо нас изучила. Поэтому завтра будет накал на поле. Я уверен, что все будут отдаваться на 100% ради мечтающего шага

– сказал тренер.

Матч Испания – Украина состоится в среду, 5 июля, в Бухаресте. Прямая трансляция встречи состоится на региональных каналах Суспільного, ютуб-канале Суспільне Спорт, а также на сайте 24 канала. Начало – в 22:00 по киевскому времени.