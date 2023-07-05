За крок до фіналу: стартовий склад збірної України на півфінал Євро проти Іспанії

Руслан Ротань визначився з основою на битву з іспанцями. Через дискваліфікацію матч пропускає Дмитро Криськів, а Богдан В'юнник має проблеми з рукою.

Збірна України U21 відіграє 5 липня матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023. "Синьо-жовті" битимуться за вихід у фінал із Іспанією.

Слідкуйте з нами Україна – Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2023

Наставник команди Руслан Ротань визначився зі стартовим складом на півфінальну гру. У порівнянні із грою проти Франції тренер зробив дві заміни. Дмитро Криськів відсиджує дискваліфікацію.

Замість нього з перших хвилин вийде Данило Сікан. Також Олексій Кащук почне з лави запасних, а на правому фланзі зіграє Олександр Назаренко.

: Трубін – Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко – Бражко, Бондаренко, Судаков – Мудрик, Сікан, Назаренко.

До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Нагадаємо, що виходом у півфінал збірна України гарантувала собі путівку на Олімпійські ігри-2024. "Синьо-жовті" почали турнір з перемог над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0), після чого розписали нічию з іспанцями (2:2).

У чвертьфіналі підопічні Ротаня сенсаційно вибили одного з фаворитів Євро Францію (3:1). Цього разу букмекери також вважають Україну андердогом – 1,55 на прохід іспанців проти 2,57 на "синьо-жовтих".

. Матч Іспанія – Україна пройде 5 липня у Бухаресті. Пряма трансляція відбудеться на регіональних каналах Суспільного, ютуб-каналі Суспільне Спорт, а також на сайті 24 каналу. Початок – о 22:00 за київським часом.