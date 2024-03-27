На 30-й хвилині Альберт Гудмундссон відкрив рахунок у матчі. Одному із лідерів Ісландії вдалось легко обіграти декількох гравців "синьо-жовтих" та прошити Андрія Луніна 0:1.

Дивіться також Ви дали їм невеликий шматочок щастя, – Шевченко у роздягальні привітав збірну з виходом на Євро

Не робить із поразки великої катастрофи

Однак у другому таймі підопічним Сергія Реброва вдалось не лише швидко відігратись, а й наприкінці поєдинку вийти уперед. Голи Віктора Циганкова та Михайла Мудрика принесли перемогу Україні з рахунком 2:1. Збірна України пробилась на Євро-2024 у Німеччину.

Після поєдинку головний тренер Ісландії Оге Гарейде прокоментував поразку своєї команди та назвав причину фіаско у грі проти України.

"Ми почувалися добре після першого тайму, але по перерві все пішло не так, як ми планували. Так, у нас з'явилася можливість для контратак, але через невдале розташування натомість ми отримували контратаки на свої ворота", – сказав норвезький коуч.

Мені здалося, що у заключній частині матчу команда втомилася, але все одно мала шанси зрівняти рахунок. Ми тиснули, але не судилося. Можливо, усе вирішила більша глибина складу суперника. Але це нормально, коли йдеться про таку велику націю, як українці,

– додав Гарейде.

Нагадаємо, що перед очною грою наставник "вікінгів" пригадав, як його родина допомагала українському народу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Його донька приймала біженців із України у своєму домі, а сам тренер із великою повагою та співчуттям ставиться до українців.

До слова. Вже 14 червня стартуватиме фінальна частина Євро-2024, яка відбудеться у Німеччині. Футбольне свято триватиме до 14 липня. У груповому раунді Україна зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.