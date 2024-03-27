На 30-й минуте Альберт Гудмундссон открыл счет в матче. Одному из лидеров Исландии удалось легко обыграть нескольких игроков "сине-желтых" и прошить Андрея Лунина 0:1.

Смотрите также Вы дали им небольшой кусочек счастья, – Шевченко в раздевалке поздравил сборную с выходом на Евро

Не делает из поражения большой катастрофы

Однако во втором тайме подопечным Сергея Реброва удалось не только быстро отыграться, но и в конце поединка выйти вперед. Голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика принесли победу Украине со счетом 2:1. Сборная Украины пробилась на Евро-2024 в Германию.

После поединка главный тренер Исландии Оге Гарейде прокомментировал поражение своей команды и назвал причину фиаско в игре против Украины.

"Мы чувствовали себя хорошо после первого тайма, но после перерыва все пошло не так, как мы планировали. Так, у нас появилась возможность для контратак, но из-за неудачного расположения взамен мы получали контратаки на свои ворота", – сказал норвежский коуч.

Мне показалось, что в заключительной части матча команда устала, но все равно имела шансы сравнять счет. Мы давили, но не удалось. Возможно, все решила большая глубина состава соперника. Но это нормально, когда речь идет о такой большой нации, как украинцы,

– добавил Гарейде.

Напомним, что перед очной игрой наставник "викингов" вспомнил, как его семья помогала украинскому народу после начала полномасштабного вторжения России. Его дочь принимала беженцев из Украины в своем доме, а сам тренер с большим уважением и сочувствием относится к украинцам.

К слову. Уже 14 июня стартует финальная часть Евро-2024, которая состоится в Германии. Футбольный праздник продлится до 14 июля. В групповом раунде Украина сыграет против Румынии, Словакии и Бельгии.