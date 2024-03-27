"Зібралися з хлопцями в футбол побігати": Мудрик дотепно прокоментував вихід на Євро-2024

27 березня 2024, 16:50
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Джерело:

Інстаграм Михайла Мудрика

Вінгер збірної України Михайло Мудрик став одним з героїв фінального поєдинку за вихід на ЧЄ-2024. Гравець лондонського Челсі став автором вирішального голу в матчі з Ісландією.

Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1) та вийшла на Євро-2024. Неймовірний за драматургією поєдинок тримав у напрузі українських уболівальників до фінального свистка.

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Реакція Мудрика на вихід України на Євро-2024

Михайло Мудрик відіграв весь матч та на 84-й хвилині забив переможний гол. 23-річний футболіст вважає цей м'яч найважливішим у кар'єрі.

Після поєдинку Мудрик з притаминним йому гумором відреагував на перемогу "синьо-жовтих", а також опублікував світлини з матчу.

Вчора зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро,
– написав Мудрик в інстаграмі.

Фото з матчу Україна – Ісландія / instagram.com/mmudryk10

Мудрик в збірній України

  • Нагадаємо, що Михайло Мудрик дебютував у головній команді країни 1 червня 2022 року у матчі проти Шотландії (3:1). Тоді Олександр Петраков випустив вінгер на 72-й хвилині зустрічі замість Віктора Циганкова.
  • Наразі гравець Челсі зіграв 18 матчів за "синьо-жовтих", у яких забив два голи. Михайло брав участь у поєдинках Ліги націй, відбору Євро-2024 та квалифікації ЧЄ-2022.
  • Для Мудрика поїздка на континентальну першість стане першої в кар'єрі. Торік уродженець Краснограда став бронзовим призером молодіжного Євро-2023.
Автор: Сергій Шаховець