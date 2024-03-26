Більярдний удар від Мудрика: Україна вийшла вперед у битві з Ісландією – відео

Поєдинок у Вроцлаві проти Ісландії виявився непростим для підопічних Сергія Реброва. Лише переможець битви отримував заповітну путівку на Євро-2024.

Вже в середині першого тайму "синьо-жовті" опинилися в ролі наздоганяючих. Форвард Дженоа Альберт Гудмундссон засмутив Андрія Луніна та українських уболівальників, пише 24 Канал.

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Футболісти збірної України відновили паритет на початку другого тайму. Індивідуальний прохід правим флангом Віктор Циганков завершив блискучим ударом у лівий кут воріт.

Українці володіли ігровою ініціативою, але ісландці відповідали гострими випадами. Під час однієї з атак майстерність Луніна врятувала Україну від неприємностей.

На 84-й хвилині матчу команда Реброва вийшла вперед. Судаков віддав пас на вільного від опіки Мудрика. Вінгер Челсі в один дотик більярдним ударом точно пробив у лівий нижній кут воріт.

Відео голу Мудрика

Саме цей гол Мудрика вирішив долю поєдинку. Збірна України перемогла Ісландію з рахунком 2:1 та вийшла на Євро-2024.