Збірна Ісландії вийшла вперед на 30-й хвилині фінального матчу плей-оф відбору Євро-2024. Гол у ворота України забив форвард Дженоа Альберт Гудмундссон, пише 24 Канал.

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Наприкінці першого тайму м'яч побував у сітці воріт гостей. Однак арбітр після перегляду ВАР скасував гол Романа Яремчука.

Початок другої половини зустрічі був за українцями. Тиск підопічних Реброва приніс результат на 54-й хвилині. Прорив правим флангом Віктор Циганков завершив бездоганним ударом, який не зміг відбити голкіпер "вікінгів".

Відео голу Циганкова

Зазначимо, що через травму Віктор Циганков пропустив півфінал проти Боснії і Герцеговини (2:1). Лише напередодні матчу з Ісландією він займався у загальній групі.