Стартуємо ще до відкриття Олімпійських ігор: де дивитися футбольний матч Ірак – Україна

Наша олімпійська футбольна збірна спробує успішно виступити на дебютній для себе Олімпіаді. Першим суперником України стане відвертий андердог групи.

Збірна України з футболу U-23 розпочинає свій шлях на чоловічому турнірі на Олімпіаді-2024. У своєму першому матчі "синьо-жовті" протистоятимуть команді Іраку, пише 24 Канал.

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Де дивитись матч Ірак – Україна

Стартову гру турніру можна буде побачити на ресурсах офіційного транслятора Олімпійських ігор в Україні – Суспільного мовлення. Бродкастер покаже матч Ірак – Україна наживо на регіональних каналах Суспільного.

Крім того, зустріч онлайн доступна на сайті Суспільне Спорт. Початок – о 20:00 за київським часом. У свою чергу сайт 24 Каналу запропонує своїм читачам текстовий онлайн матчу Ірак – Україна.

Перший виступ на Олімпіаді

. Футбольний олімпійський турнір розпочнеться за два дні до церемонії відкриття самої Олімпіади, яка призначена на 26 липня. Таким чином, Україна розпочне виступи на змаганнях однією із перших.

Відзначимо, що збірна України вперше в історії виступить на олімпійському футбольному турнірі. Команда Руслана Ротаня здобула це право завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023.

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На Олімпіаді Україна потрапила у групу В разом із Аргентиною, Марокко та Іраком. Перші є фаворитами не тільки квартету, а і всього змагання. У свою чергу азійці вважаються головними аутсайдерами групи.

Тому боротися за місце у плей-оф Україні, скоріш за все, доведеться із марокканцями. З цією збірною "синьо-жовті" зіграють вже за три дні, 27 липня.