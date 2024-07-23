Збірна України з футболу U-23 розпочинає свій шлях на чоловічому турнірі на Олімпіаді-2024. У своєму першому матчі "синьо-жовті" протистоятимуть команді Іраку, пише 24 Канал.
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Де дивитись матч Ірак – Україна
Стартову гру турніру можна буде побачити на ресурсах офіційного транслятора Олімпійських ігор в Україні – Суспільного мовлення. Бродкастер покаже матч Ірак – Україна наживо на регіональних каналах Суспільного.
Крім того, зустріч онлайн доступна на сайті Суспільне Спорт. Початок – о 20:00 за київським часом. У свою чергу сайт 24 Каналу запропонує своїм читачам текстовий онлайн матчу Ірак – Україна.
Перший виступ на Олімпіаді
Відзначимо, що збірна України вперше в історії виступить на олімпійському футбольному турнірі. Команда Руслана Ротаня здобула це право завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023.
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На Олімпіаді Україна потрапила у групу В разом із Аргентиною, Марокко та Іраком. Перші є фаворитами не тільки квартету, а і всього змагання. У свою чергу азійці вважаються головними аутсайдерами групи.
Тому боротися за місце у плей-оф Україні, скоріш за все, доведеться із марокканцями. З цією збірною "синьо-жовті" зіграють вже за три дні, 27 липня.