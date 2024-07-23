Сборная Украины по футболу U-23 начинает свой путь на мужском турнире на Олимпиаде-2024. В своем первом матче "сине-желтые" будут противостоять команде Ирака, пишет 24 Канал.
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Где смотреть матч Ирак – Украина
Стартовую игру турнира можно будет увидеть на ресурсах официального транслятора Олимпийских игр в Украине – Суспільного вещания. Бродкастер покажет матч Ирак – Украина вживую на региональных каналах Суспільного.
Кроме того, встреча онлайн доступна на сайте Суспільне Спорт. Начало – в 20:00 по киевскому времени. В свою очередь сайт 24 Канала предложит своим читателям текстовый онлайн матча Ирак – Украина.
Первое выступление на Олимпиаде
Отметим, что сборная Украины впервые в истории выступит на олимпийском футбольном турнире. Команда Руслана Ротаня получила это право благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023.
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На Олимпиаде Украина попала в группу В вместе с Аргентиной, Марокко и Ираком. Первые являются фаворитами не только квартета, а и всего соревнования. В свою очередь азиаты считаются главными аутсайдерами группы.
Поэтому бороться за место в плей-офф Украине, скорее всего, придется с марокканцами. С этой сборной "сине-желтые" сыграют уже через три дня, 27 июля.