Збірна України U21 продовжує виступи на молодіжному Євро-2023. Команда Руслана Ротаня вже вийшла у чвертьфінал, де зійдеться зі збірною Франції, пише 24 канал.

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Наставник "синьо-жовтих" визначився зі стартовим складом на битву за півфінал. З перших хвилин вийдуть майже ті ж самі гравці, що і були основними в перших двох турах. Єдиною зміною є перша на турнірі поява Михайла Мудрика, який замінить Данила Сікана.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко – Бражко, Судаков, Бондаренко – Криськів, Мудрик, Кащук.

Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Франція – Україна буде доступна у нас на сайті. а також на регіональних каналах Суспільного.



Стартовий склад збірної України U21 / інстаграм УАФ

Нагадаємо, що в групі Україна посіла друге місце позаду Іспанії. З піренейцями наша команда в останньому турі зіграла внічию (2:2), а перед цим подолала Хорватію (2:0) та Румунію (1:0).

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Французи ж виграли всі матчі у квартеті проти Італії (2:1), Норвегії (1:0) та Швейцарії (4:1). Вихід у півфінал може гарантувати нашій команді путівку на Олімпіаду. Як Україні потрапити на Олімпійські ігри-2024 – читайте в окремому матеріалі.