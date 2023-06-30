Україна вийшла з другого місця з групи Євро-2023. При цьому лідерство у квартеті наша команда упустила на останній хвилині матчу проти Іспанії, коли пропустила гол. Цей матч закінчився в нічию 2:2. Тож тепер у чвертьфіналі збірна України зіграє проти Франції.

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Українська "молодіжка" добре знайома з грою суперників, адже була з французами в одній групі кваліфікації на Євро-2023. Правда тоді для українців не все склалося надто вдало – у першому матчі в Франції все закінчилося розгромом 5:0. Однак тоді з середини першого тайму українці грали в меншості після вилучення центрального захисника Таловєрова.

Другий матч у відборі між командами теж видався неоднозначним. Адже до середини першого тайму наша команда тоді пропустила тричі, забивши лише одного разу. Але в підсумку все закінчилося внічию 3:3. І важливим фактором було те, що цей матч українська команда була змушена проводити на нейтральному полі через війну в Україні.

Французи поки на цьому турнірі не дають приводів сумніватися у тому, що вони головні фаворити – виграли всі три матчі в групі. І поки їм віддають перевагу букмекери в протистоянні з Україною.

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Матч Україна – Франція відбудеться у неділю, 2 липня. Початок зустрічі о 22:00.

Ексклюзивний транслятор молодіжного чемпіонату Європи з футболу 2023 на території України – Суспільне Спорт. Тож матч Україна – Франція наживо покажуть на місцевих телеканалах Суспільного, а також на Youtube-каналі Суспільне Спорт. Також буде доступна трансляція на Радіо Промінь.

Відеотрансляція матчу Україна – Франція на Євро-2023 буде доступна на сайті 24 Каналу в цій новині. Трансляція буде доступною за 30 хвилин до початку матчу.