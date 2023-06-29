Збірна України вдало подолала груповий етап Євро-2023, вийшовши в плей-офф. Але посіла лише друге місце в групі, поступившись Іспанії лише різницею забитих та пропущених голів. При цьому в останньому матчі саме проти іспанців українці пропустили вирішальний гол на останній хвилині, зігравши з суперником внічию.

Детальніше Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Тепер у чвертьфіналі збірна України зіграє проти одного з фаворитів Євро-2023 – збірної Франції. Цей матч відбудеться в неділю, 2 липня.

Матч проти французів буде одним з вирішальних в контексті боротьби збірної України за місце на Олімпіаді-2024. При цьому є декілька варіантів подій за результатами цього матчу для збірної України.

Хто потрапить на Олімпіаду-2024

На Олімпіаду-2024 від Європи кваліфікуються чотири збірні. Всі вони мали б бути за підсумками молодіжного чемпіонату Європи – чотири найкращі команди турніру. Але збірна Франції отримала пряму путівку як господарка Оліміпади-2024. Тому на молодіжному Євро-2023 розіграють лише три путівки.

Та є ще одна команда, участь якої в Євро-2023 впливає на цей розподіл – збірна Англії. Навіть якщо ця команда виграє турнір, на Олімпіаду вона не поїде. Адже місця на Олімпійських іграх отримують члени Міжнародного олімпійського комітету. А там представлена Велика Британія, а не Англія. І МОК у 2024 році не планує робити винятків для Англії, адже свої молодіжні збірні мають і Шотландія, Уельс та Північна Ірландія. І лише у 2012 році, коли Лондон приймав Олімпіаду, на турнірі була представлена збірна від цієї країни. Але знову ж таки не від Англії, а від Великої Британії.

Три сценарії потрапити на Олімпіаду-2024

Існує три подальші варіанти розвитку подій. І вони мають прямий вплив і на збірну України.

Перший. Якщо Франція або Англія (одна з двох) вийдуть у півфінал Євро-2023, то три інші учасники півфіналів автоматично отримають путівки на Олімпіаду-2024.

Другий. Якщо ні Англія, ні Франція не вийдуть у півфінал, то тоді на Євро-2023 буде розіграно формальний матч за третє місце – між двома невдахами півфіналу. Саме переможець цього матчу й отримає путівку на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Третій. Якщо Англія та Франція вийдуть у півфінал Євро-2023, то тоді відбудеться матч між двома найкращими командами чвертьфіналу, які не зуміли вийти у півфінал. Вони в особистій зустрічі й визначать власника путівки на Олімпіаду-2024.

Якщо ситуація з "невдахами півфіналу" (коли Франція та Англія не вийдуть в півфінал), цілком зрозуміла (дві команди, які програли у півфіналі, і саме вони зіграють між собою), то за третього сценарію визначення учасників додаткового матчу буде дещо складнішим. Але в УЄФА подбали про це заздалегідь, визначивши відповідні критерії, за якими обиратимуться команди. Це відбуватиметься в такому порядку:

краща позиція в групі фінального турніру;

більша кількість очок у групі фінального турніру;

краща різниця забитих і пропущених м’ячів у групі фінального турніру;

більша кількість голів, забитих у групі фінального турніру;

краща різниця забитих і пропущених м’ячів у чвертьфінальному матчі (основний час);

більша кількість голів, забитих у чвертьфінальному матчі (основний час);

дисциплінарні показники;

краща позиція в рейтингу УЄФА (перед жеребкуванням фінального турніру).

Що треба Україні для того, щоб потрапити на Олімпіаду-2024

Найкращий варіант – виграти Євро-2023. Ну або хоча б вийти у фінал турніру. Адже два фіналісти точно отримають путівку на Олімпійські ігри.

Але і без того існують декілька варіантів, як збірній України вийти на Олімпіаду-2024:

перемогти Францію, а щоб в іншому чвертьфіналі Англія перемогла Португалію. Тоді буде застосовано перший сценарій, коли три півфіналісти автоматично отримають путівки на турнір. Україна буде серед них;

перемогти Францію. І якщо Англія не зможе вийти у півфінал, то тоді перемогти й у півфіналі переможця пари Іспанія – Швейцарія. Як було написано вище, вихід у фінал гарантує потрапляння на Олімпіаду-2024;

перемогти Францію. І якщо Англія не зможе вийти у півфінал, а ми поступимося на цій стадії турніру, то тоді перемогти у матчі за третє місце;

у випадку поразки у матчі проти Франції (відтак їх проходу у півфінал), сподіватися на вихід у півфінал і Англії. А також на те, що у півфінал вийде Іспанія або Грузія (чи обидві). Саме ці дві команди випереджають Україну за критеріями для додаткового матчу, адже стали переможцям своїх груп (хоча Грузія набрала лише 5 очок, а Україна – сім).

Якщо Іспанія або Грузія вийдуть у півфінал (разом з Англією та Францією), то в такому разі Україна буде як мінімум у двійці найкращих команд чвертьфіналу, які не зуміли вийти у півфінал. І тоді зіграє у додатковому матчі за місце на Олімпіаді. Нашим суперником тоді буде Грузія або Іспанія (одна з цих команд, яка не зуміє вийти в півфінал). Якщо ж вони обидві вийдуть у півфінал, то тоді нашим суперником буде Португалія.

Тож збірна України зараз в ситуації, коли й вихід у півфінал ще не гарантує місце на Олімпіаді-2024, а поразка у матчі проти Франції все ж залишає шанси відправитися у 2024 році в Париж на Ігри.

Потенційний матч плей-офф за путівку на Олімпіаду-2024 може відбутися 7 липня (о 22:00) або 8 липня (о 16:00) у Бухаресті.