Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті повідомила, що призупинила продаж квитків на матч Україна – Чехія у Лізі націй. Наразі проведення поєдинку у Вроцлаві під питанням.

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Повінь може завадити проведенню матчу у Вроцлаві

Все через аномальну повінь, від якої потерпають країни Центральної Європи. Наразі польський Вроцлав опинився під загрозою підтоплення.

Визначальними стануть найближчі дні, коли вода в Одері досягне пікового показника. Місцева влада намагається укріпити набережну, щоб захистити житлові райони.

Також повідомляється, що рівень води у річці Одер становить 641 сантиметр, що на 191 сантиметр більше за кризовий.

Тож через складну ситуацію у Вроцлаві УАФ призупинила продаж квитків на матч Ліги націй, який відбудеться 14 жовтня на стадіоні "Тарчинський Арена". Наразі мова не йде про перенесення поєдинку. Все буде залежати від розвитку подій.

Коли збірна гратиме наступні поєдинки