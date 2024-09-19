Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте сообщила, что приостановила продажу билетов на матч Украина – Чехия в Лиге наций. Сейчас проведение поединка во Вроцлаве под вопросом.

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Наводнение может помешать проведению матча во Вроцлаве

Все из-за аномального наводнения, от которого страдают страны Центральной Европы. Сейчас польский Вроцлав оказался под угрозой подтопления.

Определяющими станут ближайшие дни, когда вода в Одере достигнет пикового показателя. Местные власти пытаются укрепить набережную, чтобы защитить жилые районы.

Также сообщается, что уровень воды в реке Одер составляет 641 сантиметр, что на 191 сантиметр больше кризисного.

Поэтому из-за сложной ситуации во Вроцлаве УАФ приостановила продажу билетов на матч Лиги наций, который состоится 14 октября на стадионе "Тарчинский Арена". Сейчас речь не идет о переносе поединка. Все будет зависеть от развития событий.

Когда сборная будет играть следующие поединки