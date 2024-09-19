Збірна України з футболу у вересні провела два матчі в рамках Ліги націй. Команда Сергія розчарувала фанатів, програвши Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

До теми Збірна України може залишитися без тренера до кінця 2024 року: які шанси на звільнення Реброва

Покращення після ганьби

Тим не менше, такі результати не вплинули на рейтинг збірних ФІФА. Організація оновила список топ-команд світу після міжнародного вікна.

Збірна України посідає у ньому 24 місце. Наша команда не тільки не втратила позиції, а ще і змогла піднятися. Підопічні Реброва залишили позаду Австралію.

МІСЦЕ КРАЇНА ОЧКИ 1 Аргентина 1889,02 2 Франція 1851, 92 3 Іспанія 1836,42 4 Англія 1817,28 5 Бразилія 1772,02 6 Бельгія 1768,14 7 Нідерланди 1759,95 8 Португалія 1752,14 9 Колумбія 1738,72 10 Італія 1726,31 11 Уругвай 1701,34 12 Хорватія 1699,60 13 Німеччина 1692,19 14 Марокко 1676,14 15 Швейцарія 1641,00 16 Японія 1639,60 17 Мексика 1635,66 18 США 1632,19 19 Іран 1622,92 20 Данія 1621,70 21 Сенегал 1620,87 22 Австрія 1580,37 23 Південна Корея 1572,61 24 Україна 1548,29 25 Австралія 1544,30

Нагадаємо, що рейтинг ФІФА стане показником щодо розподілу європейських збірних по кошиках на кваліфікацію до ЧС-2026. Щоб опинитись у першому, Україні треба потрапити у топ-12 саме сегменту УЄФА.

Читайте також Конфлікт у збірній України: лідери "синьо-жовтих" не поділили ігровий номер

Втім наразі наша команда йде 13-ою серед Європи. Відстань від Австрії, яка замикає дванадцятку найкращих, становить близько 24 балів. Що цікаво, у топ-15 рейтингу не відбулось жодних змін.