Рішення уряду: Україна бойкотуватиме змагання за участю спортсменів з Росії та Білорусі

Українським спортсменам буде заборонена участь у змаганнях за участю представників країн-агресорів. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Рішення щодо заборони поширюється на усі змагання, в тому числі на відбіркові турніри до Олімпійських ігор. Ухвала уряду стала відповіддю на рекомендацію МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до змагань..

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Офіційний бойкот змагань за участю росіян

Новину про заборону повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов. За його словами, протокольне рішення було подане за пропозицією міністра молоді та спорту України, а також президента НОК України Вадима Гутцайта.

На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної,

– розповів Немчінов.

Поки що деталі рішення уряду невідомі. Таким чином, велика кількість українських спортсменів опиниться перед вибором – продовжувати кар'єру чи завершити. Адже відомо, що, наприклад, Міжнародна федерація фехтування дозволила участь у своїх змаганнях росіянам та білорусам. Тож це буде удар в першу чергу по українськім спортсменам.

Рішення уряду Олег Немчінов аргументував наступним чином:

Що робити самим спортсменам? Знаєте, я нікому не побажаю... Учора був на черговому похороні свого доброго знайомого, який віддав понад 20 років легкій атлетиці, і загинув на Харківському напрямку. І в якого залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на другу війну. І прослужив він не на кухні, якщо можна так сказати. Тобто він був у бойових підрозділах. Так от я хочу сказати нашим колегам-спортсменам, які переживають, що через заходи МОК та допущення росіян чи білорусів до змагань, а відповідно українці не зможуть взяти участь, що поламається кар'єра чи щось інше. Зате залишиться життя ваше і ваших дітей, – заявив міністр Кабінету міністрів України.

Думки українських спортсменів щодо бойкоту

Зазначимо, що в українських спортсменів немає одностайної думки з цього приводу.

Ольга Харлан вважає, що українці повинні виступити на Олімпіаді-2024. А вимагати заборону на участь спортсменів з Росії та Білорусі потрібно іншими методами.

Проти бойкоту висловлювався дворазовий призер Олімпійських ігор Олег Верняєв.

Якщо хлопці воюють, це не означає, що ми повинні сидіти вдома і віддавати всі медалі росіянам. Я думаю, що ми повинні теж виїжджати, воювати на своєму спортивному фронті та завойовувати якомога більше медалей,

– заявив Верняєв.

Варте уваги! Президент МОК Томас Бах повідомив, що рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх буде прийнято за рік до початку змагань.