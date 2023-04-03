Ганебна мовчанка бойкоту: як чиновники змушують українських спортсменів залишитись без змагань

Українські чиновники вирішили, що наші спортсмени не зможуть брати учать в тих змаганнях, куди допустили росіян. Але як слід пояснити (чи хоча б оприлюднити) своє рішення вони так і не спромоглися. 24 Канал пояснює, що не так із рішенням уряду, яке так ніхто і не бачив.

Фантомне рішення

Все почалося з того, що Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям допустити російських та білоруських спортсменів до змагань. Правда це лише "рекомендація", і остаточне рішення лежить саме на федераціях. Та все ж… Федерація фехтування ще до цього заявила, що допустить росіян та білорусів до турніру. А от в легкій атлетиці представникам країн-агресорів сказали зась.

Читайте також МОК вдарив по обличчю кожному українцю, – Гераскевич про бойкот, "хороших росіян" і Гутцайта

У відповідь на це в Україні вирішили бойкотувати ті змагання, куди допустять росіян. Правда як завжди все вийшло доволі кострубато.

Рішення МОК було прийнято 28 березня на під час засідання виконкому. Там оприлюднили вимоги щодо того, яких росіян та білорусів можна допускати до змагань. 30 березня міністр молоді та спорту, він же і президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт зібрав представників українських спортивних федерацій. Головне питання – обговорення ситуації з поверненням росіян до міжнародних змагань. І вже класичне "що робити далі?". Та найти хоча б дещицю офіційної інформації про цю зустріч не вдасться. Ну й справді, навіщо суспільству знати, що там обговорювали спортивні чиновники у вкрай важливій та доволі дратівливій темі?

Вадим Гутцайт ініціював заборону українським спортсменам змагатися на турнірах, де присутні росіяни чи білоруси / фото facebook.com/vgytzait

В цей же день Гутцайт взяв участь в засіданні Кабінету Міністрів України. І на ньому було ухвалено рішення, що українським спортсменам не можна буде змагатися на турнірах, де будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі. За це федераціям загрожуватиме позбавлення статусу "національної". При цьому рішення, яке ухвалив уряд, було подане саме за пропозицією Вадима Гутцайта. І це рішення поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024.

При цьому це рішення виглядає не інакше, як "постріл собі в ногу". Замість того щоб і далі боротися за те, щоб росіян та білорусів не допускали до міжнародних змагань, українська влада, "безвольно опустивши руки", карає своїх же спортсменів, забороняючи їм участь у турнірах. Український спорт жодним чином не виграє від такого рішення. На відміну від російського. Адже немає українців на турнірі – немає потреби про них говорити, як і про війну в нашій країні. Росіяни в цьому випадку опиняються у виграшному становищі. На відміну від українців зусиллям наших же чиновників.

До теми Страждати через війну мають росіяни, а не українці: чому бойкот у спорті нічого не змінить

Провал комунікації

Та якщо намагатися знайти це рішення на сайті НОК України, Міністерства молоді та спорту чи бодай Кабміну, то там його немає. Жодної згадки. Жодної! Ні в четвер, 30 березня, коли це рішення було прийнято. Ні в п'ятницю, 31 березня. Про те, щоб ця інформація з'явилася у вихідні дні – суботу чи неділю, 1 або 2 квітня, і мови бути не може.

Та й загалом про те, що українським спортсменам заборонили брати участь в тих турнірах, куди допустили росіян та білорусів, спортивна спільнота дізналася лише завдяки міністру Кабінету Міністрів України Олегу Немчінову, який про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини". Все. Тобто чиновники приймають вкрай важливе рішення для українського спорту, але ніде жодним чином офіційно про це не згадують. І лише непрофільний міністр згадує про це в ефірі теленовин.

Вибачте, але це не те рішення, яке може пройти під грифом "таємно", тому про нього не варто розповідати. І лише один з міністрів випадково про нього проговорився. Це доволі важлива тема, навіть під час війни. Адже мова йде про представлення нашої держави на міжнародних змаганнях. Це додаткова згадка та причина говорити про нашу країну, не говорячи вже про престиж. І це можливість говорити словами самих спортсменів.

На наступний день, 31 березня, народний депутат та спортсмен Жан Беленюк опублікував фотографію витягу з протоколу Кабміну. В ньому вказано наступне:

"Мінмолодьспорту разом із заінтересованими органами опрацювати питання щодо позбавлення федерацій статусу національних у разі участі спортсменів, які є їх членами, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації, Республіки Білорусь, та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції".

Тобто прямої заборони на участь у таких змаганнях немає. Але федерації можуть втратити статус національної, якщо їх спортсмени візьмуть участь у турнірі, де будуть представлені росіяни чи білоруси.



Витяг з протоколу засідання Кабміну про участь українських спортсменів в турнірах за участі росіян / фото t.me/zhanbeleniuk

Такі рішення викликає чимало питань, які потребують негайного пояснення. Бо поки його немає, буде чимало трактувань – хибних або маніпулятивних. Але явно не на користь Україні. І які ставлять українських спортсменів не те, що в незручне становище. Вони просто опинилися в підвішаному стані.

Як бути збірній України з футболу, яка бере участь у відборі на Євро-2024? Адже до відбору допустили й збірну Білорусі, але в одну групу ми не потрапили. А як тоді бути українським клубом в єврокубках? Знятися зі змагань – це отримати тривалу дискваліфікацію від УЄФА.

Що робити українським футболістам, які виступають в іноземних чемпіонатах, де теж присутні російські та білоруські футболісти? На них та Українську асоціацію футболу чекатиме покарання?

Як бути українським тенісисткам, які захочуть взяти участь в турнірах "Ролан Гаррос" чи "Вімблдон"? Туди допустили росіян та білорусів, хоч і під нейтральним статусом. Адже українки можуть самостійно заявитися на турнір, а від цього постраждає федерація тенісу, а не вони.

І це лише ті приклади, які доволі швидко приходять на думку. Хоча є чимало інших видів спорту, де атлети зараз не знають, як їм бути далі.

Тактика мовчазного вичікування замість обговорення

Керівник головного правління розвідки Кирило Буданов під час одного з інтерв’ю відреагував на висловлювання політиків та чиновників у своїх соцмережах. Він заявив, що "офіційна інформація – це та, яка доведена офіційними каналами. Назвати офіційним каналом доведення інформації через, до прикладу, instagram – це якось дивно".

Читайте також Чому російські "нейтральні" спортсмени – це ті ж "зелені чоловічки", які захоплювали Крим

От і виходить, що інформацію про заборону на участь у змаганнях українських спортсменів офіційно не оприлюднили. Її жодним чином не прокомунікували. Є чимало новин із засідання уряду 30 березня, але жодної згадки про заборону для спортсменів брати участь в змаганнях, куди допустили росіян. Тож постає логічне питання – а чи була ця заборона? Бо слова міністра в прямому ефірі – явно не тягнуть на статус "офіційно". Як і фотографія в телеграм-каналі Жана Беленюка. А відсутність будь-якої згадки про це на офіційних сайтах установ змушує лише задатися питанням – чи все гаразд в них там?

Навіть Міжнародний олімпійський комітет відреагував на це рішення уряду України, використавши традиційні чиновницькі фрази-штампи. Але цього разу не вже звичні "занепокоєння", а навіть трохи піддавши українських чиновників критиці. Та навіть там лише посилаються на слова Немчінова, а не саме рішення Кабміну, яке так ніхто і не бачив.

"Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку світ хоче зупинити, і яку МОК так різко засудив", – йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Тож складається враження, що чиновники просто вирішили випробувати українське суспільство. Вони прийняли рішення, через яке отримали шквал критики. І тепер після цього можуть "відкотити" все назад. Заявити, що це ж було лише "опрацювання питання". І через те, що суспільство виявилося проти, то і відповідного рішення про заборону прийнято не буде. Або до нього внесуть чимало змін.

Бо якщо рішення приймуть таким, як його трактують зараз (цілковита заборона на участь у змаганнях за присутності росіян та білорусів), то на нас чекатиме цілковитий занепад спорту, за винятком деяких видів. І не варто тоді буде дивуватися, що чимало талановитих спортсменів вирішать виступати за інші країни, чиї уряди не приймають настільки необдумані рішення проти своїх же спортсменів, замість того, щоб захищати їх.