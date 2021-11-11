Збірна України врятувалася від поразки Болгарії: Степаненко забив шалений гол наприкінці гри

Збірна України з футболу зіграла товариський матч проти команди Болгарії. Поєдинок в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився результативною нічиєю.

Україна – Болгарія 1:1

Голи: Степаненко, 79 – Кірілов, 35

Варте уваги Молодіжна збірна України втратила перемогу у важливому матчі відбору на Євро-2023

Генеральна репетиція

Попри шість нічийних результатів та одну перемогу у відборі на ЧС-2022 збірна України все ще претендує поїхати в Катар. 16 листопада "синьо-жовтих" чекає ключовий матч 2022 року проти Боснії та Герцеговини.

Перед грою з боснійцями команда Олександра Петракова вирішила провести товариський матч з Болгарією. Вперше за 5 років Україна повернулася в Одесу, щоб набратися впевненості.

Ярмоленко розривав на своєму фланзі

Зі стартових хвилин збірна України взяла високий темп і "вистрілила" серію моментів завдяки індивідуальним діям Андрія Ярмоленка. Гравець Вест Хема тричі гостро навісив у штрафний зі свого флангу.

Двічі на ударній позиції після навісів 7-го номера був Олександр Зінченко. Але півзахисник Манчестер Сіті не зумів поцілити в площину воріт.

Ще одного разу після навісу Ярмоленка головою пробивав Олександр Зубков – вище воріт.

Гравець Ференцвароша також здійснив прорив до штрафного болгар, після чого гостро пробив низом. Голкіпер суперника відбив м'яч.

Це важливо Збірна Боснії та Герцеговини отримала потужне підсилення з Іспанії перед матчем з Україною

Холодний душ для України

Попри тотальне домінування "синьо-жовтих" саме Болгарія відкрила рахунок у грі. Гол розпочався з передачі воротаря Михайлова, який вибив на половину поля українців.

Після цього Микола Матвієнко запустив невдалу свічку перед власним штрафним. У підсумку Кірілов виграв боротьбу в Тимчика, який не порозумівся з Бущаном, та відправив м'яч у сітку.

Відео голу Кірілова

. Збірна України пропустила як мінімум один гол в усіх офіційних матчах 2021 року. Невдала серія складає 13 матчів. Всього Україна пропустила в 15-и офіційних поєдинках поспіль.

До завершення першого тайму команда Олександра Петракова змарнувала ще декілька прекрасних нагод не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Красномовно про це говорить статистика ударів – 18:2 на користь України.

Шалене марнотратство

За 30 секунд першого тайму наша команда створила ще дві передумови для голу: Зінченко здалеку поцілив у стінку, а свіжий Роман Яремчук не зміг закрутити м'яч у нижній кут.

Майже відразу Кірілов міг оформлювати дубль. Українська команда провалилася в обороні, після чого у штрафному дебютанта Дмитра Різника виникла пожежа. Наші гравці панічно відбилися.

Дізнайтесь більше Різник дебютував за збірну України з футболу

На 56-й хвилині Ярмоленко переправив м'яч у сітку воріт, але арбітр вдруге в грі скасував гол українців через офсайд. Перший гол з офсайда забив Артем Довбик.

Через дві хвилини вбивчу нагоду змарнував Яремчук. Нападник Бенфіки дивом не переправив м'яч у ворота після красивого прострілу Соболя. Збірна України марнувала моменти на будь-який смак!

Останню тезу на 65-й хвилині підтвердив і Маліновський: Руслан потужно пробив з-за меж штрафного, проте свіжий голкіпер болгар Вуцов відбив м'яч.

Через дві хвилини Ярмоленко оформив "офсайдний" дубль. Андрій настільки був розчарований, що "тепло" висловився на адресу лінійного арбітра.

Нападник збірної України міг відзначатися легальним голом на 73 хвилині: Маліновський вивів Ярмоленка на побачення з голкіпером, проте Андрій програв дуель, пробивши у ногу Вуцову.

Це цікаво Суперкомп'ютер визначив шанси збірної України вийти у плей-офф відбору на ЧС-2022

Допомогти зрівняти рахунок у штрафний Болгарії прийшли навіть центральні оборонці збірної України Сергій Кривцов і Матвієнко. Та удари захисників знову впевнено відбив голкіпер суперника.

Рятівний гол Степаненка

Страждання збірної України завершилися на 79-й хвилині: Тарас Степаненко підібрав м'яч перед штрафним болгар та розрядив свою гармату. Цього разу навіть найкращий воротар світу не мав шансів відбити м'яч – 1:1!

Відео голу Степаненка



Підопічні Петракова намагалися вирвати заслужену перемогу, проте вдруге м'яч у воротах Болгарії так і не побував. Вже у компенсований час Віктор Коваленко не поцілив у порожній кут з трьох метрів...

Для збірної України це вже 9-й нічийний результат у 2021 році.