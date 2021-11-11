Північна Македонія U-21 – Україна U-21 1:1
Голи: Гроздановскі, 58 – Сирота, 43
Варте уваги Без двох ключових гравців, але з Маліновським: заявка збірної України на матч із Болгарією
До гри з Північною Македонією наша команда підходила, маючи 9 очок, і поступалася всього одним балом Франції, яка лідирує у групі. Щоб претендувати на пряму путівку на Євро-2023, "синьо-жовтим" було важливо перемагати балканських опонентів.
У першому таймі команда Руслана Ротаня впоралася зі своїми завданням. Захисник Динамо Олександр Сирота вивів збірну України вперед. Для оборонця це дебютний гол за збірну.
Та в другому таймі господарі поля зуміли відігратися. Півзахисник Томче Гроздановскі на 58 хвилині відзначився голом у воротах Анатолія Трубіна та зрівняв рахунок.
Хоча збірна України й домінувала на футбольному полі, але вирвати перемогу не змогла. Підопічні Ротаня змарнували декілька гострих моментів під завісу поєдинку.
Турнірне становище
- Збірна України зіграла 5 матчів у відборі на молодіжний чемпіонат Європи 2023 року.
- Українці обіграли Сербію, Вірменію та Фарерські острови, але програли Франції. Після гри з Північною Македонією "синьо-жовті" набрали 10 очок та утримують другу сходинку в турнірній таблиці.
- Лідером групи з 10 очками та грою в запасі залишилася Франція. До завершення відбору залишилося 5 матчів. Команда, яка посяде перше місце, вийде на Євро напряму.