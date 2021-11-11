Дебют в Одесі

Дмитро Різник потрапив до заявки на товариський матч України проти Болгарії в Одесі 11 листопада. Але гру розпочав в запасі. У старті вийшов Георгій Бущан. Він народився в Одесі, але для нього це був перший матч на професійному рівні в рідному місті.

По перерві головний тренер збірної України вирішив провести заміну воротарів. І замість Бущана на поле випустив Різника. В запасі залишився ще один голкіпер Андрій Пятов.

До теми Україна сенсаційно першою пропустила гол у матчі з Болгарією: відео

Різник до цього неодноразово отримував виклики до національної збірної. Але вперше вийшов на поле в матчі за головну команду.

Варто додати, що різник був у складі збірної України U-19, яка стала чемпіоном світу у 2019 році. Тоді цю команду тренував теперішній головний наставник національної збірної Олександр Петраков. Але тоді Різник не зіграв жодного матчу на турнірі.