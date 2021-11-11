Друга позиція у таблиці дає можливість взяти участь у стикових матчах, переможець яких виходить на мундіаль.

До слова Вихід України на ЧС-2022: пряма путівка – майже нереально, що треба для потрапляння в плей-офф

Аналітики Gracenote дають це місце Боснії та Герцеговини. Шанси підопічних Івайло Пєтєва оцінюються у 42.88%. Імовірність того, що другою фінішує збірна України, дорівнює 35.33%. Слідом йдуть Фінляндія – 21.09% та Франція – 0.7%.

Що прогнозують у Favbet

Експерти з букмекерської компанії Favbet не вірять, що Франція зможе втратити перше місце у групі. Тож ставки на це не приймають. А на те, що Україна таки стане першою у квінтеті виставили коефіцієнт 300. Для прикладу, ставки на перемогу Фінляндії в групі приймають з коефіцієнтом 100, а Боснії та Герцеговини – 150.

У компанії вище за Gracenote оцінюють шанси збірної України посісти друге місце в групі. Коефіцієнт на те, що саме "синьо-жовті" у підсумку будуть на другій позиції – 2,5. На те, що другими у підсумку опиняться боснійці – 2,8. Шанси Фінляндії оцінені коефіцієнтом 3,3.