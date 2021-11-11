Напередодні матчів відбору ЧС-2022 з Фінляндією та Україною стало зрозуміло, що боснійцям у цих матчах вже точно не зможуть допомогти захисник Юсуф Газібігович (COVID-19) та півзахисник Елвіс Шаріч (травма).

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За індивідуальною програмою займаються півзахисник Амір Хаджіахметович та нападник Едін Джеко, які сподіваються відновитися до найближчих поєдинків.

28-річний Кенан Кодро провів у складі своєї національної команди дев'ять матчів, у яких забив два м'ячі. Форвард відрізняється високим зростом (190 см) і тому особливо небезпечний на другому поверсі.

Ключовий матч України та Боснії