Напередодні матчів відбору ЧС-2022 з Фінляндією та Україною стало зрозуміло, що боснійцям у цих матчах вже точно не зможуть допомогти захисник Юсуф Газібігович (COVID-19) та півзахисник Елвіс Шаріч (травма).
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За індивідуальною програмою займаються півзахисник Амір Хаджіахметович та нападник Едін Джеко, які сподіваються відновитися до найближчих поєдинків.
Ключовий матч України та Боснії
- Поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними Боснії та Герцеговини та України відбудеться 16 листопада у Зениці.
- Після семи зіграних матчів збірна України посідає друге місце у групі D (9 очок), як зберігаючи теоретичні шанси на перше місце у своєму квінтеті, так і маючи можливість пролетіти повз плей-офф. Збірна Боснії розмістилася на четвертому місці.