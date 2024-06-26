"Дисципліна бʼє клас": капітан збірної України назвав рецепт успіху в матчі проти Бельгії

У середу, 26 червня, збірна України з футболу проведе вирішальний поєдинок групового етапу на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде фаворит квартету – Бельгія.

Наразі обидві команди, як й інші учасники групи, мають по 3 залікові пункти. Проте "синьо-жовті" є єдиним колективом, якого нічия може не влаштувати для виходу в 1/8 фіналу.

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Дисципліна – головний фактор успіху

Перед стартом надважливого матчу своїми очікуваннями від гри поділився вінгер збірної України Андрій Ярмоленко. Він віддав належне рівню суперника, проте заявив, що вірить у перемогу нашої національної команди та заявив, що велику роль у досягненні результату відіграє дисципліна та самовіддача.

Я вважаю, що дисципліна бʼє клас. Якщо ми зіграємо так, як нам потрібно, у захисті й атаці, то у нас є всі шанси на перемогу. Всі розуміють, настільки цей матч важливий для нас. Треба зіграти дисципліновано в захисті, адже ми розуміємо, наскільки сильна в Бельгії атака. Це топова збірна, де грають класні футболісти,

– сказав Ярмоленко.

Зазначимо, що матч Україна – Бельгія розпочнеться о 19:00 за Києвом. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція та відео голів протягом поєдинку.

. Для Андрія Ярмоленка гра з Бельгією може стати 122-ю за збірну України. Він є другим бомбардиром в історії "синьо-жовтих" з 46 голами та поступається лише Андрію Шевченку, в якого на два забитих м'ячі більше.

Нагадаємо, що в іншому матчі групи E зустрінуться Румунія та Словаччина. Їх поєдинок розпочнеться паралельно з битвою команди Реброва.