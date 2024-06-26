Сейчас обе команды, как и другие участники группы, имеют по 3 зачетных пункта. Однако "сине-желтые" являются единственным коллективом, которого ничья может не устроить для выхода в 1/8 финала.
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Дисциплина – главный фактор успеха
Перед стартом важнейшего матча своими ожиданиями от игры поделился вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. Он отдал должное уровню соперника, однако заявил, что верит в победу нашей национальной команды и заявил, что большую роль в достижении результата сыграет дисциплина и самоотдача.
Я считаю, что дисциплина бьет класс. Если мы сыграем так, как нам нужно, в защите и атаке, то у нас есть все шансы на победу. Все понимают, настолько этот матч важен для нас. Надо сыграть дисциплинированно в защите, ведь мы понимаем, насколько сильна в Бельгии атака. Это топовая сборная, где играют классные футболисты,
– сказал Ярмоленко.
Отметим, что матч Украина – Бельгия начнется в 19:00 по Киеву. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция и видео голов в течение поединка.
Напомним, что в другом матче группы E встретятся Румыния и Словакия. Их поединок начнется параллельно с битвой команды Реброва.