Сейчас обе команды, как и другие участники группы, имеют по 3 зачетных пункта. Однако "сине-желтые" являются единственным коллективом, которого ничья может не устроить для выхода в 1/8 финала.

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Дисциплина – главный фактор успеха

Перед стартом важнейшего матча своими ожиданиями от игры поделился вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. Он отдал должное уровню соперника, однако заявил, что верит в победу нашей национальной команды и заявил, что большую роль в достижении результата сыграет дисциплина и самоотдача.

Я считаю, что дисциплина бьет класс. Если мы сыграем так, как нам нужно, в защите и атаке, то у нас есть все шансы на победу. Все понимают, настолько этот матч важен для нас. Надо сыграть дисциплинированно в защите, ведь мы понимаем, насколько сильна в Бельгии атака. Это топовая сборная, где играют классные футболисты,

– сказал Ярмоленко.

Отметим, что матч Украина – Бельгия начнется в 19:00 по Киеву. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция и видео голов в течение поединка.

К слову. Для Андрея Ярмоленка игра с Бельгией может стать 122-й за сборную Украины. Он является вторым бомбардиром в истории "сине-желтых" с 46 голами и уступает лишь Андрею Шевченку, у которого на два забитых мяча больше.

Напомним, что в другом матче группы E встретятся Румыния и Словакия. Их поединок начнется параллельно с битвой команды Реброва.