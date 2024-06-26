У середу, 26 червня, Україна зіграє вирішальний матч за вихід у плей-оф Євро-2024. В останньому матчі групового етапу "синьо-жовті" протистоятимуть Бельгії.

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Миколенко про свій стан напередодні матчу

Захисник відзначив, що психологічно важко боротися, коли отримуєш травму перед таким важливим турніром.

З травмами, мабуть, найважче впоратися психологічно, оскільки я дуже довго йшов до цього турніру. Ми почали кваліфікацію в березні минулого року, і я грав у кожній грі. Я дуже хотів зіграти на цьому Євро – це була моя мрія. Після першої травми я відновився, але потім отримав другу, яка трохи підірвала мою готовність до турніру. Зараз я відновив повноцінні тренування з командою. Я відчуваю невеликий дискомфорт, але все добре. Я працюю на повну потужність,

– розповів Віталій Миколенко.

Зверніть увагу! Матч Україна – Бельгія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко отримав травму у товариському поєдинку проти Молдови.