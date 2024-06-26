В среду, 26 июня, Украина сыграет решающий матч за выход в плей-офф Евро-2024. В последнем матче группового этапа "сине-желтые" будут противостоять Бельгии.

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Миколенко о своем состоянии накануне матча

Защитник отметил, что психологически трудно бороться, когда получаешь травму перед таким важным турниром.

С травмами, пожалуй, тяжелее всего справиться психологически, поскольку я очень долго шел к этому турниру. Мы начали квалификацию в марте прошлого года, и я играл в каждой игре. Я очень хотел сыграть на этом Евро – это была моя мечта. После первой травмы я восстановился, но потом получил вторую, которая немного подорвала мою готовность к турниру. Сейчас я возобновил полноценные тренировки с командой. Я чувствую небольшой дискомфорт, но все хорошо. Я работаю на полную мощность,

– рассказал Виталий Миколенко.

Обратите внимание! Матч Украина – Бельгия начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что Виталий Миколенко получил травму в товарищеском поединке против Молдовы.