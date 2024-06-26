У середу, 26 червня, збірна України проведе вирішальний матч групової стадії Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть Бельгії. 24 Канал розповідає про все найцікавіше щодо битви у Штутгарті.

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Неоднозначні результати України

Команда Сергія Реброва з тріском провалила старт на Євро-2024. Україна розгромно поступилась Румунії (0:3), що одразу зробило наші шанси на вихід у плей-оф невеликими.

Виправити ситуацію наша команда змогла у другому турі. Голи Шапаренка та Яремчука дозволили Україні здобути вольову перемогу над Словаччиною (2:1) та повернутися у гонку за плей-оф.



Україна вирвала перемогу над Словаччиною / фото Getty Images

Перед останнім туром всі команди квартету мають по 3 очки, але становище України виглядає гіршим. Через розгромну поразку у першому турі "синьо-жовті" мають найгіршу різницю м'ячів, до того ж ще і протистоятиме головному фавориту групи.

Бельгія на Євро-2024

Бельгія також невдало стартувала на Євро, несподівано поступившись Словаччині у першому турі (0:1). Проте команда Тедеско відігралась після цього на Румунії (2:0) та нині посідає другу сходинку у групі.

Головною проблемою для "червоних дияволів" стала система VAR. Саме через неї були скасовані аж три м'ячі від Ромелу Лукаку. Тож форвард Роми підходить до бою із Україною дуже злим та вмотивованим.

Що представляє із себе Бельгія

Загалом підбір гравців у нападі збірної Бельгії вражає. Головними зірками команди, окрім Лукаку, є дует з Манчестер Сіті Де Брюйне – Доку. Відіграє важливу роль у команді партнер Зінченка по Арсеналу Троссар.

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При цьому один з топ-бомбардирів Бундесліги Опенда та зірка чемпіонського ПСВ Бакайоко вимушені задовольнятися лише роллю запасних. А ось у захисті справи бельгійців не такі райдужні.



Бельгійці мають шикарний вибір у нападі / фото Getty Images

Колишні зірки цієї ланки Вермален та Алдервейрельд вже завершили кар'єру. Вертонген має це зробити вже після Євро-2024, а неймовірного Куртуа не взяли на турнір через конфлікт із тренером.

Тому виходить, що Тедеско має ставити в основу не надто надійних Теата та Фаеса, а також грати без лівого захисника. Цей фланг повністю має закривати Доку, який явно спрямований на атаку. Це ще щастя для Бельгії, що воротар Кастельс виглядає поки впевнено. Сезон для нього у Вольфсбурзі був не таким радісним.

Кадрова ситуація

При цьому Бельгія ще і має чимало кадрових проблем в захисті. Через травми недоступні Меньє та Вітцель, також під питанням і участь Теата, що робить вибір в обороні майже безальтернативним.

Також через перебір карток матч проти України пропустить форвард Севільї Лукебакіо. Але втрата цього нападника не виглядає критичною для Бельгії через велику конкуренцію в атаці.

У свою чергу Сергій Ребров може тішитись кадровою ситуацією у команді. Віталій Миколенко повернувся до тренувань у загальній групі та має вийти зі старту в Штутгарті.



Віталій Миколенко готовий до матчу з Бельгією / фото з сайту УАФ

Також повернувся до повноцінних тренувань Віктор Циганков, який пропустив бій зі Словаччиною. Позиція правого вінгера може стати ключовою, враховуючи проблеми Бельгії зліва в захисті.

Орієнтовні склади:

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Зінченко, Судаков – Циганков, Довбик, Мудрик.

Бельгія: Кастельс – Фаес, Вертонген, Дебаст – Кастань, Онана, Тілеманс, Доку – Де Брюйне, Троссар – Лукаку.

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Як Україні потрапити у плей-оф

Матч проти Бельгії вирішить подальшу долю України на Євро-2024. Перемога гарантує "синьо-жовтим" вихід далі з 1 або 2 місця. Лідерство у групі команда Реброва здобуде в разі непрограшу Словаччини румунам у паралельній грі.

А ось нічия може залишити нашу команду за бортом Євро. Це станеться, якщо у паралельному матчі команди також розпишуть нічию. Якщо ж Словаччина чи Румунія здобудуть перемогу, то в разі нічиєї з Бельгією Україна пройде в плей-оф з третього місця.

При цьому "синьо-жовті" можуть вийти в 1/8 фіналу з третьої позиції навіть у випадку програшу. Правда, для цього нашій команді необхідно буде, щоб у паралельному матчі Румунія обіграє Словаччину.

Історія збірної Бельгії

Загалом же "червоні дияволи" почались вважатися топ-збірною лише на початку 10-х років. До цього Бельгія часто виходила на ЧС або Євро, але зазвичай не підіймалась вище 1/8 фіналу.

Найкращим досягненням на Мундіалях було четверте місце у 1986 році, але перевершити його вдалось у 2018-му (третє місце). На Євро ж Бельгія була другою у 1980-му та третьою – у 1972-му. А на останніх двох турнірах команда зупинялась у чвертьфіналі.

Що цікаво, Бельгія є однією з трьох збірних Європи, з якою Україна не зіграла досі жодного матчу. Так само "синьо-жовті" не мають історії зустрічей із Ліхтенштейном та Гібралтаром.

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Коли матч та де дивитись

Матч між Україною та Бельгією відбудеться 26 червня у Штутгарті на стадіоні "MHP Arena". Початок – о 19:00 за київським часом. В Україні гра буде показана в прямому ефірі.



Стадіон у Штутгарті прийме матч Україна – Бельгія / фото Getty Images

Інтернет-користувачі зможуть дивитися матч Україна – Бельгія онлайн на ОТТ-платформі Megogo. За півтори години до зустрічі транслятор розпочне передматчеву студію з експертами та аналітиками.

Коментувати зустріч будуть Роберто Моралес та Вадим Скічко. У свою чергу телеглядачі зможуть наживо побачити матч на регіональних каналах Суспільного, а також в ефірі Єдиного марафону.