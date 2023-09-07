У вересні молодіжна збірна України починає новий відбір на чемпіонат Європи U-21, який відбудеться у 2025 році в Словаччині. 24 канал познайомить із форматом та перспективами "синьо-жовтих" у новій дворічній кампанії.

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Післясмак успішного Євро-2023

На останньому Євро нашій команді підкорився серйозний прорив. У червні підопічні Руслана Ротаня дійшли аж до півфіналу на турнірі в Румунії та Грузії та кваліфікувались на Олімпійські Ігри-2024.

Тепер же тренер зосередиться на роботі в Олександрії, а також підготовці до Ігор в Парижі. Новим же наставником команди U-21 став іспанець Унаї Мельгоса. У червні спеціаліст увійшов у штаб Сергія Реброва в національній збірній, але пізніше був переведений у молодіжку.

Нова команда

Варто відзначити, що чимало лідерів тої команди Ротаня вже не допоможуть збірній через віковий бар'єр. На новий відбір допускаються лише гравці, народжені у 2002 році або пізніше. Таким чином, з молодіжною командою остаточно попрощались:

Анатолій Трубін

Михайло Мудрик

Данило Сікан

Артем Бондаренко

Максим Таловєров

Олексій Кащук

Олександр Сирота

Олексій Сич

Ростислав Лях

Іван Желізко

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На вересневий збір Унаї Мельгоса викликав 23 футболістів, з яких чимало підвищились з команди U-19. Найбільше представників у команду U-21 відправили Динамо та Рух – по чотири гравці.

Воротарі : Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Колос).

: Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Колос). Захисники : Костянтин Вівчаренко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Антон Боль (Зоря), Даніл Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман (Рух), Богдан Слюбик (Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

: Костянтин Вівчаренко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Антон Боль (Зоря), Даніл Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман (Рух), Богдан Слюбик (Рух), Володимир Салюк (Чорноморець). Півзахисники : Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Володимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Ілля Квасниця (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Олег Очеретько (Шахтар), Іван Лосенко (Шахтар), Євген Павлюк (Ворскла).

: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Володимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Ілля Квасниця (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Олег Очеретько (Шахтар), Іван Лосенко (Шахтар), Євген Павлюк (Ворскла). Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь), Денис Теслюк (Рух), Богдан В’юнник (Шахтар).

Формат відбору на Євро U-21

У кваліфікації Євро-2025 приймають участь 52 з 55-ти збірних УЄФА. Словаччина вийшла на турнір у статусі господарки, Ліхтенштейн розформував молодіжну команду, а Росію відсторонили від змагань через війну проти України.

Всі команди-учасниці розділились на дев'ять груп по 5-6 збірних. В середині них учасниці зіграють у два кола (вдома та на виїзді). Переможці груп вийдуть напряму на Євро, до них також доєднаються три найкращі віцечемпіони груп.

Інші ж шість команд, що посядуть другі місця, зіграють у стикових матчах, де утворять три пари. Їх переможці і вийдуть напряму на Євро. Сам турнір пройде у червня 2025 року у Словаччині.

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З ким гратиме Україна

Збірна України потрапила у групу F. Нашими суперниками стануть Англія, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан та Люксембург. Британці ж є чинними чемпіонами U-21, а із сербами наша команда зустрічалась у минулому відборі та здобула дві перемоги.

Свій перший матч України проведе 12 вересня проти Північної Ірландії. Через війну наша команда не може прийняти суперників в Україні, тому гра пройде у словацькому Попраді. Перед цим 8 вересня українці проведуть контрольну гру зі молодіжкою Німеччини.

Календар матчів збірної України U-21 у відборі на Євро-2025