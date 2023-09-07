В сентябре молодежная сборная Украины начинает новый отбор на чемпионат Европы U-21, который состоится в 2025 году в Словакии. 24 канал познакомит с форматом и перспективами "сине-желтых" в новой двухлетней кампании.

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Послевкусие успешного Евро-2023

На последнем Евро нашей команде подчинился серьезный прорыв. В июне подопечные Руслана Ротаня дошли до полуфинала на турнире в Румынии и Грузии и квалифицировались на Олимпийские Игры-2024.

Теперь же тренер сосредоточится на работе в Александрии, а также подготовке к Играм в Париже. Новым же наставником команды U-21 стал испанец Унаи Мельгоса. В июне специалист вошел в штаб Сергея Реброва в национальной сборной, но позже был переведен в молодежку.

Новая команда

Стоит отметить, что многие лидеры той команды Ротаня уже не помогут сборной из-за возрастного барьера. На новый отбор допускаются только игроки, рожденные в 2002 году или позже. Таким образом, с молодежной командой окончательно простились:

Анатолий Трубин

Михаил Мудрик

Даниил Сикан

Артём Бондаренко

Максим Таловеров

Алексей Кащук

Александр Сирота

Алексей Сыч

Ростислав Лях

Иван Желизко

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На сентябрьский сбор Уная Мельгоса вызвал 23 футболистов, из которых немало повысились из команды U-19. Больше всего представителей в команду U-21 отправили Динамо и Движение – по четыре игрока.

Вратари : Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Днепр-1), Кирилл Фесюн (Колос).

: Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Днепр-1), Кирилл Фесюн (Колос). Защитники : Константин Вивчаренко (Динамо), Арсений Батагов (Заря), Антон Боль (Заря), Данил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман (Рух), Богдан Слюбик (Рух), Владимир Салюк (Черноморец).

: Константин Вивчаренко (Динамо), Арсений Батагов (Заря), Антон Боль (Заря), Данил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман (Рух), Богдан Слюбик (Рух), Владимир Салюк (Черноморец). Полузащитники : Егор Ярмолюк (Брентфорд), Владимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Илья Квасница (Рух), Максим Брагару (Черноморец), Олег Очеретько (Шахтер), Иван Лосенко (Шахтер) , Евгений Павлюк (Ворскла).

: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Владимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Илья Квасница (Рух), Максим Брагару (Черноморец), Олег Очеретько (Шахтер), Иван Лосенко (Шахтер) , Евгений Павлюк (Ворскла). Форварды: Игорь Краснопир (Оболонь), Денис Теслюк (Рух), Богдан Вьюник (Шахтер).

Формат отбора на Евро U-21

В квалификации Евро-2025 принимают участие 52 из 55 сборных УЕФА. Словакия вышла на турнир в статусе хозяйки, Лихтенштейн расформировал молодежную команду, а Россию отстранили от соревнований из-за войны против Украины.

Все команды-участницы разделились на девять групп по 5-6 сборных. В середине участницы сыграют в два круга (дома и на выезде). Победители групп выйдут напрямую на Евро, к ним также присоединятся три лучших вицечемпиона группы.

Остальные же шесть команд, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах, где образуют три пары. Их победители и выйдут прямо на Евро. Сам турнир пройдет в июне 2025 года в Словакии.

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С кем будет играть Украина

Сборная Украины попала в группу F. Нашими соперниками станут Англия, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан и Люксембург. Британцы же действующие чемпионы U-21, а с сербами наша команда встречалась в прошлом отборе и одержала две победы.

Свой первый матч Украины проведет 12 сентября против Северной Ирландии. из-за войны наша команда не может принять соперников в Украине, поэтому игра пройдет в словацком Попраде. До этого 8 сентября украинцы проведут контрольную игру с молодежкой Германии.

Календарь матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2025