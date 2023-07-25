7 червня 2023 року Сергій Ребров поставив свій підпис під контрактом зі збірною України. Однак висловив своє одне прохання до УАФ.

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Нове обличчя "молодіжки" України

Сергій Станіславович став ініціатором призначення нового тренера збірної України U-21. 25 липня Виконком УАФ офіційно оголосив, що новим головним наставником нашої "молодіжки" буде Унаї Мельгоса.

47-річний іспанський спеціаліст вже достатньо довго працював помічником Реброва (у Динамо, Ференцвароші, Аль-Айні та збірній України).

Однак Руслан Ротань збереже за собою тренерське крісло в УАФ та готуватиме команду до Олімпійських ігор-2024, які відбудуться у Парижі.

Нагадаємо, що збірна наставника Олександрії вийшла на Олімпіаду завдяки вдалому виступу на молодіжному Євро-2023, де дійшла до півфіналу.

Мельгоса ж буде готувати "молодіжку" України вже до нового циклу Євро-2025 (U-21).

До слова. Окрім цього на засіданні Виконкому затвердили списки стадіонів для проведення всеукраїнських змагань УПЛ, ПФЛ та жіночих клубів у сезоні-2023/2024. Також затверджено план імплементації системи VAR в Україні та роботи з нею офіційних осіб поєдинку УАФ, а також Положення про порядок застосування системи VAR у змаганнях із футболу серед професіональних команд у сезоні-2023/2024.