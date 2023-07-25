7 червня 2023 року Сергій Ребров поставив свій підпис під контрактом зі збірною України. Однак висловив своє одне прохання до УАФ.
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Нове обличчя "молодіжки" України
Сергій Станіславович став ініціатором призначення нового тренера збірної України U-21. 25 липня Виконком УАФ офіційно оголосив, що новим головним наставником нашої "молодіжки" буде Унаї Мельгоса.
47-річний іспанський спеціаліст вже достатньо довго працював помічником Реброва (у Динамо, Ференцвароші, Аль-Айні та збірній України).
Однак Руслан Ротань збереже за собою тренерське крісло в УАФ та готуватиме команду до Олімпійських ігор-2024, які відбудуться у Парижі.
Нагадаємо, що збірна наставника Олександрії вийшла на Олімпіаду завдяки вдалому виступу на молодіжному Євро-2023, де дійшла до півфіналу.
Мельгоса ж буде готувати "молодіжку" України вже до нового циклу Євро-2025 (U-21).