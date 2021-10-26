Українець Швед забив другий гол за Мехелен у сезоні одному й тому ж супернику

У вівторок, 26 жовтня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії. В одному з поєдинків ігрового дня Мехелен приймав клуб Сен-Жилуаз.

Другий гол – тому ж супернику

На 16-й хвилині зустрічі рахунок відкрив український нападник Мар'ян Швед.

До слова Українець Швед голом здобув перемогу для свого клубу в матчі чемпіонату Бельгії: відео

Це перший м'яч українця за 2 місяці – 22 серпня він відзначився голом у ворота цього клубу в 5-му турі чемпіонату.