Українець Швед забив другий гол за Мехелен у сезоні одному й тому ж супернику
26 жовтня 2021 , 22:47Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок, 26 жовтня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії. В одному з поєдинків ігрового дня Мехелен приймав клуб Сен-Жилуаз.
Другий гол – тому ж супернику
На 16-й хвилині зустрічі рахунок відкрив український нападник Мар'ян Швед.
До слова Українець Швед голом здобув перемогу для свого клубу в матчі чемпіонату Бельгії: відео
Це перший м'яч українця за 2 місяці – 22 серпня він відзначився голом у ворота цього клубу в 5-му турі чемпіонату.
- У липні бельгійський клуб викупив контракт українця у Селтіка, підписавши з Мар'яном трирічну угоду.
- Минулий сезон Швед провів у Мехелені на правах оренди, де непогано себе зарекомендував. У чемпіонаті Бельгії українець провів 22 матчі, в яких відзначився 4 голами та асистом.