Мехелен – Уніон Сент-Жилуаз 3:1

Голи: Куйперс, 13, Швед, 55, Сторм, 77 – Ванзейр, 1

До слова Чому Марлоса і Мораеса не буде в збірній України: відповідь Петракова

На старті другого тайму гравець Мехелена навісом знайшов на дальній стійці вільного Мар'яна Шведа, який у дотик розстріляв ворота суперника. Тренер господарів довірив українцю 81 хвилину ігрового часу. До фінального свистка команда Шведа третім голом закріпила свою перевагу.

Для 24-річного гравця це перший гол в чемпіонаті Бельгії. Всього Швед взяв участь у 3 матчах.

У липні бельгійський клуб викупив контракт українця у Селтіка, підписавши з Мар'яном трирічну угоду.

Відео голу Шведа