Мехелен – Уніон Сент-Жилуаз 3:1
Голи: Куйперс, 13, Швед, 55, Сторм, 77 – Ванзейр, 1
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На старті другого тайму гравець Мехелена навісом знайшов на дальній стійці вільного Мар'яна Шведа, який у дотик розстріляв ворота суперника. Тренер господарів довірив українцю 81 хвилину ігрового часу. До фінального свистка команда Шведа третім голом закріпила свою перевагу.
- Для 24-річного гравця це перший гол в чемпіонаті Бельгії. Всього Швед взяв участь у 3 матчах.
- У липні бельгійський клуб викупив контракт українця у Селтіка, підписавши з Мар'яном трирічну угоду.
Відео голу Шведа