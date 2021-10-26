Другий гол – тому ж супернику
На 16-й хвилині зустрічі рахунок відкрив український нападник Мар'ян Швед.
До слова Українець Швед голом здобув перемогу для свого клубу в матчі чемпіонату Бельгії: відео
Це перший м'яч українця за 2 місяці – 22 серпня він відзначився голом у ворота цього клубу в 5-му турі чемпіонату.
- У липні бельгійський клуб викупив контракт українця у Селтіка, підписавши з Мар'яном трирічну угоду.
- Минулий сезон Швед провів у Мехелені на правах оренди, де непогано себе зарекомендував. У чемпіонаті Бельгії українець провів 22 матчі, в яких відзначився 4 голами та асистом.