Второй гол – тому же сопернику
На 16-й минуте встречи счет открыл украинский нападающий Марьян Швед.
К слову Украинец Швед голом одержал победу для своего клуба в матче чемпионата Бельгии: видео
Это первый мяч украинца за 2 месяца – 22 августа он отметился голом в ворота этого клуба в 5-м туре чемпионата.
- В июле бельгийский клуб выкупил контракт украинца у Селтика, подписав с Марьяном трехлетнее соглашение.
- Прошлый сезон Швед провел в Мехелене на правах аренды, где неплохо себя зарекомендовал. В чемпионате Бельгии украинец провел 22 матча, в которых отметился 4 голами и ассистом.