Бій за друге місце групи А: онлайн-трансляція матчу Угорщина – Швейцарія

Збірні Угорщини та Німеччини зіграють у першому матчі суботи на чемпіонаті Європи 15 червня 2024. Трансляцію гри у Кельні можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У суботу, 15 червня, відбудуться три матчі на Євро-2024. Програму другого ігрового дня відкриє зустріч у Кельні між суперниками по групі А – Угорщиною та Швейцарією, пише 24 Канал.

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Хто після Німеччини

Саме ці команди є головними претендентами на прямий вихід у плей-оф. Шансів нав'язати боротьбу німцям за перше місце майже немає, а Шотландія у матчі-відкритті явно підтвердила свій статус аутсайдера групи.

Третє місце також матиме шанси на вихід в 1/8 фіналу, але віцечемпіон квартету матиме потенційно легшого опонента. Угорці дуже впевнено пройшли кваліфікацію, проте як ним, так і Швейцарії дуже пощастило із групами.

Швейцарці ж традиційно успішно виступають на крупних турнірах та незмінно виходять у плей-оф на останніх п'яти Мундіалях/Євро. Загалом склад підопічних Якіна виглядає більш збалансованим, але угорці нерідко показували характер та мають дуже сильного тренера-тактика Марко Россі.

Кадрова ситуація є кращою у наших сусідів. Єдиною втратою Угорщини є травма Него, якого рідко ставлять в основу. Швейцарія поки не може розраховувати на Емболо та Закарію, їх участь малоймовірна.

Орієнтовні склади:

: Гулачі – Салаї, Орбан, Ланг – Болла, Адам Надь, Шафер, Керкез – Собослаї – Шаллаї, Варга.: Зоммер – Шер, Аканджі, Родрігес – Відмер, Фройлер, Джака, Ндой – Варгас, Амдуні, Шакірі.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Угорщина – Швейцарія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також пряма трансляція Євро-2024 буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Угорщина – Швейцарія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.