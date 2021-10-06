Удвох на одного: Ф'юрі хоче допомогти Джошуа побити Усика в реванші

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) повідомив, що готовий підготувати британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) до поєдинку з володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Ф'юрі впевнений, що якщо його земляк Джошуа погодиться на пропозицію, то обов'язково переможе українського боксера Олександра Усика в майбутньому матчі-реванші.

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"Я вірю, що шанс є у всіх важковаговиків. Вважаю, що якби я підготував Ентоні Джошуа до бою з Усиком, він би точно виграв би бій. Я запропонував йому свої послуги, щоб підготувати його до матчу-реваншу, і я гарантую, що він виграє. Я змушу його битися, як велику людину", – заявив Ф'юрі.

Разом з тим у боксера запитали, як, на думку Ф'юрі, може закінчитися бій між ним і Усиком:

"Я просто думаю, що він (Олександр Усик – ред.) стане ще однією моєю жертвою. Він буде ще одним номером в довгому послужному списку непереможних чемпіонів світу у важкій вазі – мене".

Що відомо про реванш Усик – Джошуа