Удар нижче пояса: скандальний Редкач оскаржив свою поразку у бою з Прогрейсом

Український боксер Іван Редкач не хоче приймати поразку від американця Реджиса Прогрейса. Українець вже подав апеляцію та хоче дискваліфікації суперника через удар нижче пояса.

Апеляція українця

Менеджер американського боксера Сем Катковскі повідомив, що Редкач подав апеляцію після бою з його підопічним у комісію штату Джорджія. Українець не збирається миритись із поразкою.

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35-річний боксер із України переконаний, що суперник завдав удар нижче пояса. Іван чекає дискваліфікації бійця з США та зміни підсумкового результату протистояння на свою користь.

Що сталось у бою Редкач – Прогрейс

Прогрейс краще підготував до бою проти Редкача. Вже у 4 раунді американець міг завершувати бійку, але українець дивом втримався на ногах. Вже у 6 раунді поєдинок таки був завершений. Реджис пробив у печінку та поклав бійця з України на канвас.

Після цього удару Редкач вже не зумів підійнятись на власні ноги, щоб продовжити бій. Однак українець чомусь впав на настил рингу і схопився за пах, як ніби отримав удар нижче пояса. Хоча на відео добре видно, як Реджис пробивав у бік Івана. Здається, 35-річний боксер з України хотів схитрувати у цьому моменті, але на його провокації не повівся суддя двобою. Редкач покинув ринг лише на ношах.

Рефері чомусь присудив Реджису перемогу за суддівськими записками, а не нокаутом. Після зустрічі американська команда подала апеляцію на результат. Комісія переглянула відеоповтор та змінила своє рішення – перемога Прогрейса технічним нокаутом.

Відео скандального епізоду