Акторська гра Редкача, яку не оцінили

Український боксер невдало підготувався до цього бою. Іван Редкач зумів дати гідний бій Реджису Прогрейсу лише у третьому раунді. В усіх інших на ринзі домінував американець.

Як це було Редкач програв Прогрейсу і залишив ринг на ношах після потужного удару у печінку: відео

У 6 раунді 32-річний боксер із США завдав потужного удару у печінку Івана, який відправив українця на канвас. З першого погляду цей епізод може видатись доволі скандальним. 35-річний Редкач впав на настил рингу і схопився за пах, як ніби отримав удар нижче пояса. Хоча на відео видно, як Реджис пробивав у бік суперника з України. Здається, українець хотів схитрувати у цьому моменті.

Однак рефері чомусь не зарахував американцю перемогу нокаутом, а вирішив порахувати суддівські записки, які принесли звитягу Реджису.

Прогрейсу вдалось помститись Редкачу за зламаний ніс у спарингу. Українець покидав ринг лише на ношах, корчившись від болю.

Іван Редкач – Реджис Прогрейс повний бій