Бекхенд Еліни Світоліної визнано найкращий ударом дня на Вімблдоні: дивовижне відео

Еліна Світоліна, 11 липня, зіграла свій матч 1/4 фіналу трав'яного "мейджора". ЇЇ суперницею була велика подруга України – Іга Швьонтек.

У цій грі Еліна змогла здивувати всю спортивну спільноту. Українка здобула перемогу, обірвавши 14-матчеву переможну серію польської тенісистки (1 технічна поразка була, але Іга знялася до матчу).

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Показала клас у грі проти першої ракетки світу

Під час шаленого переможного матчу Еліні також вдавалися неймовірні удари. Один з них став найкращим у ігровому дні на Вімблдоні. Швьонтек чудово прийняла подачу Світоліної під задню лінію, українка справилася з цим ударом, але Іга була вже біля сітки й після своєї відповіді, здавалося, що перекрила весь корт. Але це був день Еліни Світоліної – шаленим бекхендом вона знайшла шпарину, яку не контролювала суперниця та здобула важливе й дуже ефектне очко.

Дивіться відео найкращого удару дня на Вімблдоні

. Після виходу до півфіналу Еліна Світоліна забезпечила собі повернення статусу першої ракетки України . ще три місяці тому, вона була поза топ-1000.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Тенісистки раніше зустрічалися 5 разів, у яких українка здобула 3 перемоги.