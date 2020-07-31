Українському форварду "Гента" Роману Яремчуку пророкують шалений сезон у Бельгії. Головний тренер команди Йесс Торуп захоплений грою українця.

Наставник "Гента" високо оцінив дії Яремчука у товариському матчі проти французького "Меца", повідомляє Voetbal Belgie.

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Лідер атаки "Гента"

За словами тренера, у матчі він побачив іншого Яремчука, який виглядав дуже вмотивованим. Він грав гостріше, ніж будь-коли.

За такої впевненості у своїх силах Роман може провести божевільний сезон,

– заявив Торуп.

Матч проти "Меца" став для Яремчука, як і його партнера по команді Романа Безуса, першим в період підготовки до нового сезону. У цій грі обидва українці провели на полі один тайм.

Український форвард оформив дубль у першому ж матчі після травми ахілла, яку отримав в кінці січня.

Яремчук виступає за бельгійський клуб із вересня 2017 року.

У минулому сезоні Яремчук зіграв 30 матчів у складі "Гента", в яких забив 17 голів і зробив 4 асисти.

Свій останній контрольний матч перед стартом чемпіонату Бельгії "Гент" зіграє проти "Зюльте-Варегема".

Додамо, що минулий сезон у Бельгії був завершений достроково через пандемію коронавірусу.